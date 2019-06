Cum explică ministrul Finanțelor ordinul privind reducerea de salarii sau posturi la bugetari

După ce a devenit publică adresă transmisă ministerelor prin care solicita reducerea numărului de angajați și/sau reducerea cuantumului unor drepturi salariale din sectorul bugetar, ministrul Finanțelor a venit cu explicații.

Teodorovici a precizat că șefii instituțiilor publice trebuie să facă o analiză şi dacă sunt cheltuieli ce pot fi reduse, să acţioneze în mod corespunzător.

„Orice familie, orice om încearcă să-şi stabilească cheltuielile într-o logică normală. Chiar dacă ai bani şi totuşi poţi să faci o eficientizare a cheltuielilor pe care le ai de făcut de ce să nu o faci? Ce face Ministerul Finanţelor: A spus clar că sunt date nişte limite până la final de an, că fiecare minister în parte, agenţie publică, orice structură publică trebuie să facă o astfel de analiză şi dacă sunt astfel de cheltuieli să şi le adapteze în mod corespunzător, nimic altceva.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Nu înseamnă că aceasta s-a făcut pentru că până la final de an nu există şi banii necesari. Nu are legătură una cu alta. Până la final de an sunt şi bani pentru ce ne-am angajat că avem de făcut, atât în investiţii cât şi alte cheltuieli legate de veniturile românilor, pensii sau salarii. Dar, repet, dacă totuşi o cheltuială publică poate fi ajustată într-un mod logic de ce să nu se facă acest lucru”, a spus ministrul Finanţelor, citat de digi24.ro.

Acesta a promis că nu vor fi făcute concedieri în sistemul public.