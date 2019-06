Mesaj emoționant al soției polițistului ucis în Timiș: ”Tata nu mai răspunde la telefon”

Soția polițistului Cristian Amariei, împușcat mortal de Marcel Lepa la începutul lunii, a postat un mesaj emoționant pe Facebook.

“Ce-i cu lumea asta? Nimeni nu mai raspunde la telefon? Nici tata nu mai raspunde.” - acestea sunt vorbele din seara asta a celui mic , care in 2 iunie a ramas fara tata! Sper ca toti cei care au curajul sa planga doar pe facebook si doar in fata camerelor, sa isi aminteasca aceste vorbe in fiecare seara cand pun capul pe perna, fara a face ceva in legatura cu sistemul!" a postat văduva, potrivit observator.tv.

Polițistul, în vârstă de 43 de ani, din judeţul Timiş, a fost împuşcat mortal, în 2 iunie, în timp ce încerca să îl captureze pe Ionel Marcel Lepa, urmărit naţional şi internaţional. Bărbatul era căutat după ce fusese condamnat pentru tâlhărie.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Ulterior criminalul a fost prins, dar s-a sinucis ieri spânzurându-se în celulă cu un cearceaf.