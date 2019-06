Val de avertizări meteo și de inundații în primele zile ale lunii iunie. Cel mai capricios început de vară din ultimii ani

22 de avertizări de ploi, grindină, vânt și 16 coduri hidrologice de inundații au fost emise în primele zile ale lunii iunie, unele fiind cod roșu, ceea ce înseamnă pericol iminent. Climatologii atrag atenția că vremea va fi la extreme și în viitor și asta din cauza schimbărilor la nivel global, transmite Mediafax.

În anul 2019, în România s-a înregistrat pentru prima data o tornadă. Iar primăvara și primele zile de vară au adus sute de avertizări meteo și hidrologice. În unele zile, autoritățile au emis și câte nouă astfel de avertizări.

“Perioada aceasta din an este în mod normal caracterizată de instabilitate mare dacă o comparăm cu celelalte luni ale anului totuși intensitatea instabilităților a fost deosebită și am avut de exemplu cantități de precipitații în luna mai aproape dublu față de normalul perioadei de referință 1981 – 2010, am avut inclusiv episoade de tornade.

Explicația ține de natura globală a schimbării climatice pentru că astfel de fenomene extreme sunt prezente peste tot în lume, evident depinzând de tipul de climă și de regiune”, a declarat Roxana Bojariu, climatolog, pentru MEDIAFAX.

Aceasta dă exemplul situațiilor extreme înregistrate pe glob, cum ar fi inundațiile din America de Sud și temperaturile de 50-51 de grade în India și Pakistan.

