Imagini emoționante de la înmormântarea polițistului împușcat în Timiș. VIDEO

Peste 1500 de persoane, cei mai mulți colegi, l-au condus, ieri, pe ultimul drum, pe polițistul Cristian Amariei împușcat mortal de un infractor dat în urmărire generală.

Ceremonia de inmormantare de la Recas s-a sfarsit in focuri de arma. Politistii au tras mai multe salve spre cer in onoarea lui Cristian Amariei si in timp ce intonau imnul de stat al Romaniei au pornit sirenele autospecialelor, potrivit ziarului Opinia Timișoarei.

VIDEO

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Pe pagina de Facebook a MAI a fost postat următorul mesaj:

”Astăzi și cerul a plâns la Recaș!

Drum lin, în sus spre stele, camarade!

Dumnezeu să te odihnească și să te aibă în pază!”

Reamintim că polițistul a fost ucis in 2 iunie, la Izvin, impuscat de suspectul pe care il urmarea, recidivistul Ionel Marcel Lepa.

Acesta a fost prins dupa 2 zile de cautari organizate de oamenii legii. Criminalul Ionel Marcel Lepa este acum in Penitenciarul Popa Sapca.