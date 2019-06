Întrebat dacă a oprit grindina pentru Papa Francisc, Petre Daea a răspuns: ”Da, da!”

Nu există apariție publică în care Petre Daea să nu iasă în evidență. De la enormități debitate, până la discursuri în care vorbește neîntrerupt despre... nimic.

Ministrul Agriculturii a vorbit marţi despre efectele produse de grindină în ultimele zile.

“Avem informaţii despre culturile afectate de inundaţii, dar sunt relative, pentru că ceea ce este astăzi nu este mâine în sensul că anumite suprafeţe pe care acum bălteşte apa peste câteva ore sau o zi se retrag apele respective, dar cultura nu este decât în pericol temporar fără să fie compromisă. Vom avea în curând datele exacte. Este însă o suprafaţă mică, undeva la 10.000 de hectare la nivel naţional şi asta înseamnă diverse culturi afectate de băltiri sau de grindină, atât cu grâu cât şi cu rapiţă, orz dar şi cu culturi de primăvară, în speţă floarea soarelui, porumb şi anumite suprafeţe cu mazăre. Eu am o vorbă: e mai mult bine decât rău pentru agricultură”, a precizat Daea, citat de Agerpres.

“Sistemul antigrindină a dat aproximativ 1.000 de rachete până la această dată. Stăm cu ochii pe aceste puncte de lansare. Este o situaţie extrem de delicată nu am avut în anii trecuţi o zi în care să lansăm 75 de rachete de la un punct de comandă. Sâmbătă am fost la Ploieşti la centrul de comanda unde specialiştii lansaseră 75 de rachete, pentru a face faţă situaţiei cu care s-au întâlnit în ziua respectivă. Lucrăm şi acţionăm ca să ţinem cât putem sub control aceste fenomene.”

Întrebat dacă el a oprit grindina pentru Papa Francisc, Daea a răspuns zâmbind: “Da. Da.”

sursa declarații Agerpres