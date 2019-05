Un copil de 4 ani cu autism, dat afară dintr-o biserică din Timișoara

Întâmplarea tristă a fost povestită de un psiholog din Timişoara, care este şi terapeutul copilului, pe pagina de Facebook.

"Se intampla chiar in ziua marilor schimbari, cand Romania statea la coada pentru a nu stiu cata oara, pentru democratie. In 26 mai ziua alegerilor parlamemtului european, si ziua referemdumului.

In acea seara era programat un concert de orga si vioara in frumoasa biserica din Balcescu, concert organizat de Uvt. Biserica respectiva gazduia evenimentul. Spre 8 seara se strange lume si lume la biserica. Si lumea intra, face poze cu telefonul isi cauta loc, se saluta cu prietenii sau cunoscutii, si asteapta.

Cu cateva ore inainte de acest eveniment un copil cu autism este anuntat de parinti ca vor merge spre seara sa asculte vioara si sa vada o orga, in biserica. El, copilul cu autism se bucura si se insenineaza. Lui ii plac mult sunetele si instrumentele. Si nu este un copil care sa nu inteleaga.

Este un copil de aproape 4 ani, destept, verbal, cu achizitii foarte apropiate de varsta cronologica, care intelege tot ce poate intelege un copil de varsta lui, care simte si se bucura.

Dar aici e aici: el se bucura putin altfel. Cand simte ca vine valul emotional, isi flutura putin mainile. Abia atunci bagi de seama ca e ceva cu acel copil.

Astfel ca in intrarea bisericii din Balcescu, printre oameni care intra zambind, isi facuse aparitia acest copil cu mama si cu tata, senini si ei la gandul ca fiul lor va auzi si va vedea o vioara. Nu si-au facut planul sa stea tot concertul. Atat cat se poate si cat e confortabil. Apoi, seara se poate continua cu o plimbare in parc.

Insa la intrarea in biserica, era un domn al bisericii, imbracat in negru, cu sufletul negru, cu vocea neagra si grea care vazandu-l pe cel mic, a spus: dumneavoastra nu aveti voie cu acest copil!

Paralizia sufleteasca a parintilor era mult prea contrastanta cu bucuria copilului care nu intelegea exact ce se intampla, privind minunat interiorul bisericii din usa inalta.

Degeaba au incercat sa ii explice parintii acelui domn de la intrare, ca vor sa vada putin, ca vor sa asculte putin, ca pt copil e ca o terapie, ca nu vor deranja nicicum. Porunca a 11-a, este porunca: „Sa nu lasi un copil la concertul din biserica!”

„Noi aici nu facem meloterapie. Iesiti afara!”. Cu sufletul batut in cuie si rastignit pe peretele rece al inumanitatii, mamica isi lua copilul de mana si se indrepta spre masina cu destinatia acasa.

In viata daca poti, demonstrezi. Daca nu poti demonstra, argumentezi. Iar daca nu poti nici demonstra, nici argumenta, pleci.

La biserica poti bate, dar nu se stie daca ti se va deschide. Poti sa rogi frumos dar raspunsul poate fi nu. La 10 minute de la aceasta intamplare, copilul asculta in masina: „nu mi-e frica de bau-bau! Nu stiu daca Dumnezeu exista, dar Bau-bau exista cu siguranta. Si sta in usa de la biserica din Balcescu.

Dar oare ce Baubau este in acea institutie bisericeasca, care sa sperie lumea in asa fel de un copil?", a scris pe pagina sa de Facebook psihoterapeutul Viorel Enache, in speranta ca va trage un semnal de alarma intr-o societate tot mai bolnava.