Recorder.ro: PNDL, cel mai mare jaf din istoria recentă a României. VIDEO

Programul Național de Dezvoltare Locală, inventat de Liviu Dragnea și finanțat cu 10 miliarde de euro din bugetul României, se profilează a fi cel mai mare jaf din istoria recentă a României.

Jumătate din cele zece miliarde de euro s-au dus către asfaltări de drumuri comunale: 4.000 de obiective de investiții răspândite prin toată țara, dar concentrate cu precădere în jumătatea de sud a țării, acolo PSD are cei mai mulți primari și unde rețelele firmelor de partid funcționează ca unse.

Am găsit lucrări în care asfaltul s-a turnat direct pe pământ, pentru ca banii de materiale să rămână în buzunarul constructorilor; am găsit firme patronate de rudele sau prietenii unor miniștri PSD, care au încasat finanțările de la Guvern și au lăsat în urmă șosele care s-au distrus după primul îngheț; am găsit drumuri asfaltate prin PNDL de două ori, fără ca nimeni să vadă vreo problemă în asta; am găsit primari care insistă să construiască cu aceleași firme care le-au făcut praf toate lucrările. Citește continuarea pe recorder.ro

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

VIDEO (sursa: recorder.ro)