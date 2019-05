Una dintre fetiţele spălate pe cap de mamă cu soluţie pentru oi, în Bistriţa, e în comă

Trei fetiţe au ajuns în stare gravă la spital, după ce mama le-a spălat pe cap cu o soluţie folosită împotriva căpuşelor la animale. Una dintre copile e în comă, otrava i-a afectat creierul, iar medicii fac eforturi să o salveze. Tot ei avertizează că astfel de soluţii sunt toxice pentru oameni chiar şi prin simpla inhalare.

O mamă a folosit o soluţie toxică în loc de şampon, ca să-şi spele pe cap fetele. Copilele au vârstele de 6, 8 şi 11 ani.

Mamei i-a fost teamă că cele mici au luat păduchi de la şcoală şi s-a gândit că o soluţie împotriva căpuşelor la animale le-ar ajuta.

”Am folosit nişte soluţie, am făcut-o cu apă, am crezut că nu o fac prea tare, ele se tot scărpinau pe cap. Cea care e mai rău, imediat a venit şi mi-a spus că o doare în piept, că e rău. Mi-am dat seama că nu e bine, am spălat-o, după aceea am trezit-o şi pe cea mică”, spune mama fetelor.

