Cuib de berze distrus de furtună, refăcut de un tânăr: „La Primărie mi-au spus că sunt ocupaţi cu toaletarea arborilor“

Cuibul unor berze aflat pe un stâlp de electricitate de la marginea municipiului Târgu Jiu a fost doborât de vântul puternic. Un tânăr aflat în trecere a observat cum păsările încercau să-şi refacă adăpostul.

Marius Daniel Pupăzan, din comuna Câlnic, a reuşit, cu ajutorul unui prieten, să confecţioneze cuibul pe o structură metalică. A apelat la sprijinul unor instituţii pentru a putea să pună cuibul pe stâlp, dar a primit mai multe refuzuri.

„Am fost la unitatea de pompieri din apropiere să ne ajute cu o macara cu nacelă să montăm cuibul. Au spus că vor discuta cu şefii, dar a doua zi mi s-a spus că nu se pot implica, pentru că, apoi, vor apela toţi la ei.

Am fost la Primăria Târgu Jiu, de unde am fost trimis la Transloc, unde mi s-a spus că nu există nacelă. M-am întors la Primărie, unde mi s-a spus că nu pot să mă sprijine, pentru că în perioada aceasta sunt ocupaţi cu toaletarea arborilor. Am un prieten care lucrează la Electrica şi el m-a ajutat să punem cuibul la locul său“, a povestit Marius Daniel Pupăzan.

