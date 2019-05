Femeia care s-a aruncat în mare, la Mamaia, a lăsat și un bilet de adio

Trupul fără viaţă al Siminei plutea de dimineaţă în apropiere de plajă, la Mamaia, în dreptul hotelului Vega. Geanta ei a fost găsită în apropiere, pe plajă.

În vârstă de 46 de ani, femeia, mamă a două fetiţe, şi-a luat viaţa şi a lăsat un bilet de adio răvăşitor, 5.000 de euro şi 1.200 de lei, scrie observator.tv

Simona a denumit biletul de adio "autodenunţ".

"Am decis să îmi iau viaţa din cauza situaţiei în care mă aflu. Sunt drogată de propriul soţ. Am ales să fug din captivitate. Să trăieşti 30 de ani drogată fără să ştii este un lucru foarte greu. M-a pus în dificultate şi să acţionez fără nicio ruşine, am tot luptat cu morile de vânt.", a scris Simina.