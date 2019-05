Elicopter sovietic, prăbușit într-o pădure din Maramureș. Pilotul a murit

Resturile unui elicopter de mici dimensiuni au fost găsite într-o pădure din Maramureş. În carlingă se afla trupul neînsuflețit al pilotului și, potrivit polițiștilor, ar fi vorba despre un bărbat de 48 de ani din Belarus, care dispăruse.

Anchetatorii au început cercetările pentru a stabili când și de ce s-a prăbușit aparatul de zbor. Un cioban a făcut cumplita descoperire într-o pădure aflată lângă comuna Săpânţa. Omul a dat imediat alarma, iar autorităţile s-au grăbit să ajungă în zona greu accesibilă.

Gheorghe Stan, primar Săpânța: “Un cioban ne-a înştiinţat că se afla un om decedat şi după ce am ajuns la faţa locului am descoperit un elicopter. E o distanţă de 14 kilometri şi în 40 de minute am fost acolo.”

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Alexandru Ilieș, medic SAJ Maramureş: “S-a intervenit cu un echipaj al Serviciului de Ambulanţă. Zona e mai izolată, mai greu accesibilă, din păcate persoană era în stare de puterfactie şi se pare că incidentul s-a petrecut cu câteva zile înainte.”

sursa: stirileprotv.ro

sursa foto: zpn.ro