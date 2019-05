Revolta unei polițiste rănită grav într-un accident rutier. ”Murim în mașini de serviciu vechi și neomologate”

Polițista Andrada Voicu, de 28 de ani, a postat pe Facebook un text critic la adresa șefilor din MAI care trimit agenții în misiuni mașini vechi, neinscripționate și cu semnale luminoase neomologate. Aceasta a stat câteva luni în spital după ce a fost victima unui accident rutier grav. Mașina de serviciu, o Dacia Solenza, s-a făcut praf.

Postarea Andradei Voicu pe Facebook:

Mașinile morții. Cu astfel de autoturisme sunt trimiși unii polițiști la evenimente. Neinscripționate, cu semnale luminoase/acustice neomologate.

În timp ce pe pagina oficială a Poliției Române se postează în fiecare zi fotografii cu domnișoare care au buzele uuuun pic mai mici decât colacul de la wc, cu dinți perfect aliniați si zâmbete mișto, cu autoturisme noi si sclipitoare, noi ne pierdem dinții, picioarele, viețile, de parcă la începutul școlii de poliție am semnat contract cu moartea, nu cu instituția în sine.

Cui îi pasă de faptul că stăm internați la ATI cu fracturi deschise, cu dureri sfâșietoare, cu hemoragii cerebrale, rugându-ne pentru viețile noastre și așteptând să treacă perioada critică, pentru a ști sigur că vom scăpa cu viață?

Cui îi pasă că tata a murit după ce a auzit de accidentul meu?

Nimănui. Toți cei "mari" care ne-au asigurat de sprijinul lor, ne-au întors spatele și ne-au lăsat amanet. Nu ne mai întreabă nimeni dacă suntem/vom mai fi oameni normali, sau dacă am rămas cu sechele. Nu îi pasă nimănui că cel puțin un an din vietile noastre ne va fi furat de spitalizări, operații și recuperare.

Domnilor/doamnelor care ne conduceți, îl mai țineți minte pe colegul nostru de la Suceava, care a fost injunghiat de zeci de ori? Dar pe ceilalți colegi care au murit cu zile? Căci noi ne aducem aminte și aprindem lumânări pentru ei. Ați vuit în toată țara, că veți face, că veti drege, că ne veți ajuta cu legi care să ne protejeze, că vom avea dotări și mașini care să ne ofere siguranță. Ați făcut căcatul praf. Situația e aceeași în fiecare zi.



Domnilor/doamnelor care ne conduceți, dumneavoastră aveți impresia că cerem prea mult?

Eu sunt de părere că îmi cer doar dreptul la viață. Că nu trebuie să ne facem serviciul în sicrie pe 4 roți.

Nu vreau să mor la serviciu din cauza incompetenței unora. Mai am o viață lungă(sper eu) în față și vreau să mi-o trăiesc decent si frumos. Nu cu frica de-a urca într-o cocină cu pretenție de mașină.

Îmi doresc din tot sufletul să existe karma, iar celor vinovați de situația in care ne aflăm noi, "talibanii" din stradă (așa cum ne numea un superior), să li se intoarcă. Eventual, să le iasă pe ochi.

Iar celor care se bucură atunci când află despre faptul ca polițiștii mor cu zile, le doresc sănătate. Că-i mai bună decât toate.

Reacția IPJ Iași: Autospeciala implicată în accident corespundea din punct de vedere tehnic

„În referire la aspectele semnalate în spațiul public, legate de afirmațiile făcute de o polițistă din cadrul I.P.J. Iași pe o rețea de socializare, facem următoarele precizari: La data 3 apr. 2018, în județul Iași, pe DN 28A Tg. Frumos-Pașcani, în zona localității Blăgești a avut loc un accident rutier, în care a fost implicată o autospecială de poliție.

Doi agenți din cadrul Poliției municipiului Pașcani, aflați în misiune pentru căutarea unei minore dispărute, s-au angajat în efectuarea unei depășiri într-o zonă unde depășirea era interzisă, având semnalele vizuale si acustice în funcțiune. Astfel a fost lovit frontal un alt autoturism, iar din accident au rezultat 3 victime, care au fost transportate la spital, printre care și cei 2 agenți de poliție.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”, urmând ca în perioada următoare acesta să fie finalizat. Autospeciala implicată în accident corespundea din punct de vedere tehnic, iar pe parcursul anului 2018 și până în prezent au fost achiziționate aproximativ 40 de autospeciale inscripționate ce au fost repartizate structurilor de ordine publică și Serviciului Rutier. Conducerea I.P.J. Iași este, în permanență, preocupată de creșterea nivelului de dotare a instituției și de îmbunătățirea condițiilor de muncă ale angajaților”.