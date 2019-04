Bucureștean condamnat pentru că a fugit după petrecerea de logodnă cu altă femeie

Un tanar din Bucuresti a fost obligat sa plateasca fostei sale iubite despagubiri materiale de 33.000 de lei si daune morale de 1.000 de lei dupa ce a fugit cu o alta femeie la sfarsitul petrecerii de logodna. Casatoria, care trebuia sa aiba loc peste o luna, a fost anulata. Decizia, inedita pentru Romania, in cazul unei logodne, a fost data luna trecuta de Judecatoria Racari (Dambovita) si poate fi contestata cu apel.

In cererea de chemare in judecata, logodnica parasita a povestit magistratilor cum a inceput totul. Petrecerea cu ghinion a avut loc pe 18 august 2017, iar pentru acest eveniment femeia ar fi facut cheltuieli de aproape 40.000 lei.



Rochia a inchiriat-o de la un cunoscut designer vestimentar contra sumei de 2.000 de euro.



Alti 2.100 de lei au fost cheltuiti pentru coafurile a patru persoane si 5000 de lei pentru cumpararea de bauturi alcoolice, sucuri si apa minerala.



In plus, onorariul lautarilor a fost de 1.000 de lei.



Familia a ajutat-o cu 30.000 lei, spune logodnica.



Petrecerea a fost una fastuoasa si au fost invitate peste 200 de persoane.



"Cel mai mic dar la petrecere a fost de 250-300 de euro, familiile care au venit cu copii au dat chiar si 500 de euro, iar persoanele singure au oferit 150 de euro", povesteste femeia.

Dimineata, la sfarsitul petrecerii, viitorul mire ar fi devenit agitat si distant, si a plecat sa stranga cortul. Nu s-a mai intors la iubita sa. Parintii i-au transmis vestea: barbatul a plecat cu o alta fata.



"A fost o experienta umilitoare, iar in comunitatea mica in care locuiesc, umilinta s-a accentuat cand unii dintre invitati au venit sa ceara inapoi darul financiar oferit, desi toti banii au ramas la logodnic si la mama acestuia", arata reclamanta.



Pentru a scapa de aceasta umilinta, tanara s-a dus la psiholog si a urmat un tratament cu calmante.



Barbatul care a rupt logodna are insa o alta varianta. Decizia de a se casatori ar fi fost luata in iunie 2017, dintr-un impuls de moment.



In plus, logodna nu ar fi fost rupta abuziv, ci s-ar fi stabilit de comun acord cu o saptamana inaintea petrecerii, dar nu mai puteau anula acest eveniment deoarece invitatiile erau deja facute.

sursa: ziare.com