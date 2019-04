O nouă suspiciune de meningită meningococică, la Vaslui

Medicii de la Spitalul Județean de Urgență Vaslui sunt în alertă, după ce o fată de 15 ani, internată în spital, a intrat în comă, fiind suspectă de meningită. Copila a fost transportată de urgenţă la o clinică din Iaşi.

Sistemul medical vasluian este în alertă, după ce o adolescentă în vârstă de 15 ani, de la un centru social al Direcției pentru Protecția Copilului din Vaslui, a ajuns luni după-amiază la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, cu suspiciune de meningită, informează vremeanoua.ro.

Tânăra a fost internată pe secția de Pediatrie unde i s-a administrat tratamentul specific. La ora cinci, în această dimineață, pacienta a devenit agitată, prezentând pe tot corpul o erupție cutanată specifică meningitei. La scurt minora a intrat în comă, fiind intubată de medicii vasluieni și transferată de urgență la un spital de boli infecțioase din Iași.

"Pacienta de 15 ani a fost transferată la Spitalul de Boli Infecţioase Iaşi, în stare foarte gravă, intubată, cu suspiciune de meningită pneumococică", a precizat Ana Rinder, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui.

"Am fost anuntati de reprezentantii spitalului despre caz, am raportat situatia la CRSP iasi, am demarat propria ancheta epidemiologica si asteptam rezultatele analizelor", au precizat reprezantanţii DSP Vaslui.

Tânăra suspecta de meningită se afla în salon cu alte două adolescente, în vârstă de 17 ani, care au fost transferate la secţia de Boli Infectioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui.

Dacă diagnosticul fetei din Vaslui se confirmă, ar fi al treilea caz de meningită în mai puţin de o săptămână.

