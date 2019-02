Soft gratuit pentru victimele celui mai agresiv virus informatic de tip Ransomware. Recomandările Poliției

Poliția Română, prin metode investigative complexe, a pus bazele unui nou soft, realizat pentru a contracara cel mai răspândit virus informatic din lume, a anunțat IGPR.

Investigațiile în acest sens, potrivit IGPR, s-au derulat sub coordonarea D.I.I.C.O.T. și cu sprijinul Europol sau a altor instituții de aplicare a legii (exemplu FBI).

„Pentru a veni în sprijinul victimelor, Poliția Română a lucrat îndeaproape cu Bitdefender România. În acest mod a apărut noul soft, sus-menționat, care poate fi descărcat gratuit de pe site-ul No More Ransom și de pe pagina Bitdefender Labs. Întreaga activitate de cooperare investigativă internațională s-a făcut prin intermediul proiectului EMPACT, prioritatea Cybercrime Attacks Against Information Systems. Ciclul de politici europene EMPACT are ca prioritate, în perioada 2018-2021, lupta împotriva criminalității organizate”, a anunțat IGPR.

Poliția a precizat că GrandCrab este virusul informatic care se distribuie prin diverse metode (email-uri de tip spam și campanii de malware) și care, odată accesat, criptează toate fișierele. Ulterior, pe ecranul calculatorului, apare o cerere de răscumpărare (ransomware note) formulată pentru ca victimele să poată reintra în posesia informațiilor/datelor/fișierelor pierdute.

„Versiunea ransomware GandCrab a fost extrem de activă în ultimul an și a operat folosind un model de multiplicare ce a permis înregistrarea unui număr mare de victime. Astfel, dezvoltatorii îl ofereau ca serviciu plătit celor interesați să îl răspândească, cerând, în schimb, un anumit procent din încasări. Plățile cerute drept răscumpărare începeau de la 600 de dolari pentru un calculator personal și ajungeau până la 700.000 de dolari pentru companii, în funcție de cât de importante erau datele criptate”, a mai precizat IGPR.

Până în prezent, GandCrab a făcut peste 1 milion de victime în întreaga lume, iar instrumentele de decriptare pentru versiunile anterioare au fost descărcate de aproape 400.000 de utilizatori.

Recomandări pentru cetățeni

Pentru a preveni infectarea cu acest virus, utilizatorilor li se recomandă să păstreze copii ale datelor importante, să folosească o soluție de securitate performantă și să evite accesarea de linkuri sau fișiere din email-uri nesolicitate.

De asemenea, Poliția Română și Bitdefender sfătuiesc utilizatorii infectați să nu plătească atacatorilor taxele de decriptare solicitate, ci să creeze copii ale datelor compromise și să se adreseze organelor de poliție.

Sursa: IGPR

