Un tânăr de 35 de ani a murit pe scaunul frizerului, la Târgu Jiu

Moarte subită la Târgu Jiu, unde un bărbat în vârstă de 35 de ani a murit imediat ce s-a așezat pe scaunul frizerului. Medicii i-au făcut manevre de resuscitare timp de aproape o oră, dar n-au reușit să-l readucă la viață.

„Numai ce se pusese pe scaun să se tundă, să pună prosopul pe el și deja a și făcut infarct. Nu a căzut, a rămas pe scaun. A apucat să spună că îi e rău. Fata nici n-a apucat să-i pună prosopul pe gât. Au încercat băieții să-l ajute, să-l salveze, dar n-au mai putut să-i facă nimic', a spus un bărbat, citat de pandurul.ro.

Medicii chemați la fața locului au încercat aproape o oră să-l resusciteze, însă eforturile lor au fost în zadar.

"Am fost solicitați pentru o persoană inconștientă. Când am ajuns noi, tânărul era în stop cardio-respirator. Am început manevrele de resuscitare. Ne pare foarte rău, dar cu tot efortul nostru de aproape o oră, n-am reușit să-l readucem la viață”, a explicat medicul Maria Boncea.

