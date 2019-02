O fetiţă cu autism a fost ascunsă de educatoare într-o clasă goală, în timpul unei inspecţii, în Bucureşti

Tamara, o fetiță de cinci ani din București, care are autism, a fost ascunsă singură într-o clasă de educatoare, pentru a nu deranja o inspecție.

Totul s-a întâmplat ieri, într-o grădiniță din Sectorul 1 al capitalei, a anunțat observator.tv. Tamara suferă de tulburare de spectru autist (TSA).

'Tamara are 5 ani, este inteligentă, ştie alfabetul, spune poezii, pictează, vorbeşte engleză, are fantezie. Nu este un copil problemă, nu este agresivă. Tamara merge la terapie, face progrese şi are însoţitor. Deci educatoarea nu trebuie să depună vreun efort în plus. Ca şi alţi copii diagnosticaţi cu TSA, are sindrom hiperkinetic şi probleme de PR, ca să spun aşa', a scris mătuşa copilei, într-o postare pe Facebook.

Problema a apărut în momentul în care mama Tamarei a fost anunţată de educatoare că fetiţa va fi mutată într-o altă clasă pe timpul inspecţiei.

Într-o discuţie purtată pe WhatsApp, educatoarea i-a scris mămicii că Tamara va fi mutată într-o altă grupă.

'Mamă: Am înţeles că miercuri merge în altă grupă doar ea?! Educatoare: Vor mai fi şi alţi copii (2-3 în cazul în care vor fi prezenţi) şi vor sta cu domnişoara Andreea. Mama: Dar ce se întâmplă? De ce doar ei sunt duşi în altă parte? Educatoare: Pentru că avem inspecţie. Mama: Şi ei sunt uscăturile şi trebuie ascunşi? Am înţeles. Nicio etică. Dacă adulţii discriminează copiii, colegii lor au exemplu de urmat. Trist!'.

sursa: observator.tv