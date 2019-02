Un medic fals operează într-un spital de stat! Se recomandă rezident, dar este un simplu voluntar

Libertatea a descoperit că în spitalul de stat din Ilfov o voluntară care nu are drept de practică medicală intră în sala de operații și participă la intervențiile chirurgicale.

După dezvăluirile începute pe 5 februarie 2019 de Libertatea, care l-au arătat pe escrocul fără studii medicale Matteo Politi operând în clinici private fără aviz, ministrul Sorina Pintea a declarat cetăţenilor: „Vă asigur că în sistemul public aşa ceva nu se poate întâmpla!”.

Infirmarea vine la numai o săptămână şi doar de la câteva sute de metri distanţă! Libertatea a descoperit încă un caz de fals medic, iar coincidenţa face să fie de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ilfov, care e plasat în Bucureşti, în apropierea Spitalului Monza, clinica privată unde a practicat falsul medic Matteo Politi.

La Spitalul Judeţean Ilfov, cu o diplomă grosolan falsificată şi pe baza unui contract de „voluntar cu activitate medicală”, fără parafă de la DSP şi fără nici un aviz de la Colegiul Medicilor, dar protejată de conducerea spitalului, dr. Raluca Daniela Bîrsan a lucrat un deceniu cu pacienţii! Bolnavii şi ceilalţi medici o ştiau drept rezidentă, aşa cum se şi prezintă.

Deşi ea susţine că „nu am profesat, nu am făcut decât să observ, ca voluntar”, există filmări cu falsul medic în blocul operator ginecologic, când coase o pacientă. „Doar am servit instrumentarul şi pensele”, explică Raluca Daniela Bîrsan pentru Libertatea.

Rugată să spună ce studii medicale are, Raluca Daniela Bîrsan pretinde că „am absolvit UMF în 2013” şi a pus la dispoziţia ziarului o diplomă cu numele său. Diploma „de absolventă” se află şi în dosarul depus de ea la Spitalul Județean Ilfov.

La solicitarea redacţiei, Universitatea de Medicină şi Farmacie a căutat-o după CNP pe Raluca Daniela Bîrsan, „doctorul” în vârstă de 30 de ani, în baza de date a absolvenţilor. „Nu este absolventa noastră, iar diploma arată ca un fals, după mai multe repere!”, afirmă Cătălin Cîrstoiu, decanul Facultăţii de Medicină de la UMF Carol Davila.

Surse din spital susţin că Raluca Daniela Bîrsan nu are nici măcar Bacalureatul, exact ca Matteo Politi. După ce ziarul a pus întrebări Spitalului Ilfov, managerul Arghir Vasile Ciobotaru a întrerupt contractul cu Raluca Daniela Bîrsan, a dat vina pe „şefii de secţie” şi a dat afară reporterii din spital cu trei oameni de ordine!

Cazul de faţă nu este cel raportat, vineri, ca descoperit de DSP, căci Raluca Daniela Bîrsan practică fără parafă de la DSP sau aviz de la Colegiul Medicilor!

Citeşte întreaga ştire:Rețeaua doctorilor falși se extinde și în spitale publice! O femeie de 30 de ani și-a inventat o diplomă de medic și lucrează de 10 ani la Secția de Ginecologie a Spitalului de Urgență Ilfov! UMF: "Raluca Daniela Bîrsan nu apare ca absolventă, iar diploma arată ca una falsă!"

