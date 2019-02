Tinerii din Dâmbovița care au incendiat un câine au fost identificați de polițiști. Bunicul unuia dintre minori: ”Și eu am omorât un câine. Dacă i-a supărat, trebuia să îl omoare cu toporul”

Imaginile șocante arată cum un minor incendiază un cățel, legat de un copac, în timp ce un alt minor filmează întreaga scenă.

Chiar și cenzurate, scenele sunt terifiante. Imaginile au ajuns în spațiul public, fiind preluate de mdi tv. Fapta abominabilă s-a petrecut la Lăculeţe, în județul Dâmbovița.

Inițial, bietul animal fusese stropit cu benzină, apoi incendiat. Cei doi minori se amuză copios. Nu este de mirare că cei doi au putut să comită o asemnea faptă. O echipă de la mdi tv a ajuns să discute cu bunicul unuia dintre făptași, iar acesta a declarat cu seninătate că și el a omorât un câine, iar în cazul de față ar fi folosit un topor, nu benzină. (video la final)

IPJ Dâmbovița: ”Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public cu privire la o persoana care incendiaza un catel, va informam ca la nivelul Politiei Orasului Pucioasa au fost demarate cercetarile. In cauza s a intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii prevazute de art 25 alin 1 lit a (daca animalul este mort) sau art 25 alin 1 lit e din Legea 205/2004. Au fost identificati doi tineri banuiti de comiterea faptei. In prezent se efectueaza cercetari.”

surse info - IPJ Dâmbovița, video - mdi tv (fapta AICI - imagini cu puternic impact emoțional)

Declarația bunicului:

