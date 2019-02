Telefonul mobil nu trebuie interzis în școli! Anunțul ministrului Educației

Elevilor nu le va fi interzis telefonul mobil în școli. Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, a declarat că smartphone-ul ar putea fi chiar un instrument de lucru în timpul orelor de curs.

Prezentă ieri la lansarea unui studiu realizat de "Salvați Copiii" pe tema utilizării internetului de către copii, Ecaterina Andronescu a povestit o întâmplare petrecută chiar în timp ce preda un curs studenților de la Politehnică.

”Eu predau la Politehnică și cu unul dintre cursanții mei am trăit următoarea întâmplare (...). Un student era cu ochii în telefon. Am trecut o dată, nu i-am făcut observație. Am trecut a doua oară, nu i-am făcut observație, a treia oară l-am întrebat: 'N-ai mai terminat de scris mesajul?' Răspunsul a fost: 'Urmăresc cursul'. Noi le dăm studenților cursul în format electronic. El avea cursul pe telefon, mi-am cerut scuze", a spus Andronescu,.

Aceasta susține că telefonul mobil nu trebuie interzis la școală.

"Să interzici ceva nu înseamnă întotdeauna că ai și rezolvat o problemă, de aceea nu sunt adepta acestor măsuri radicale, cu atât mai mult cu cât telefonul a devenit un instrument de lucru, să învățăm să-l folosim ca atare!”, a completat ministrul Educației.

Creator de conținut online

comunicare[@]negativmedia.ro