Incendiu la fabrica Solina din Alba Iulia, cel mai mare producător de condimente din sud-estul Europei

Alerta a fost dată în jurul orei 08.45, prin sistemul RO-Alert pentru avertizarea populaţiei din apropiere despre cauza fumului dens. Pagubele sunt enorme. Din cei 7000 de metri pătrați, pe cât se întindea fabrica de condimente, pompierii n-au mai putut salva nimic.

„Incendiu hală productie in mun Alba Iulia cu degajari mari de fum, norul se indreapta in directia mun Sebes, com Ciugud, com Daia Romana. Pentru asigurarea protectiei ramaneti in incinte, inchideti geamurile si nu va expuneti la fum. Respectati recomandarile pompierilor DSU-IGSU“ a fost mesajul pe care cetățenii din Alba l-au primit, sâmbătă dimineața, prin sistemul RO-Alert.

Imediat s-a aflat și sursa fumului. Acesta provenea de la incendiul devastator care a cuprins, în noaptea de vineri spre sâmbătă, fabrica Solina, cel mai mare producător de condimente din sud-estul Europei. Pagubele înregistrate sunt de zeci de milioane de euro.

Pentru stingere au intervenit 11 autospeciale. Din informațiile ISU Alba, nu există victime omenești.

Sursa: adevărul.ro

Foto: ISU Alba

