Curtea Constituțională l-a lăsat pe Ciorbea fără pensia de 30.000 de lei

CCR a declarat neconstituțională pensia specială a lui Victor Ciorbea: ”Nu se poate ca pensia Avocatului Poporului să fie raportată la venitul unui judecător constituțional.”

Curtea Constituțională a decis miercuri, cu majoritate de voturi, că pensia specială a lui Victor Ciorbea – de aproape 30.000 de lei – este neconstituțională și au trimis actul normativ Parlamentului, au declarat surse din CCR pentru G4Media.ro.

Președintele Klaus Iohannis a trimis, pe 12 noiembrie 2018, Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului.

Nefiind clar la ce bază de calcul se raportează cuantumul pensiei speciale a Avocatului poporului, acesta ar putea varia de la 15.960 lei și 27.748 lei.

Conform declaraţiei de avere a acestuia, politicianul deţine bijuterii din aur şi argint în valoare de 5.000 de euro şi tablouri şi icoane de 15 mii de euro.

Deşi Avocatul Poporului a încasat un salariu colosal în anul 2017, de 138.000 de mii de lei, Victor Ciorbea are datorii imense, pe care un om de rând nu ar reuşi să le achite într-o viaţă.

Politicianul are credite bancare şi împrumuturi de returnat în valoare de 1,5 milioane de euro şi 90.000 de dolari. Anul Trecut, Ciorbea a contractat două credite, din care în prezent mai are de returnat aproximativ 530.000 de euro până în 2024. În anul 2008, el a mai luat două credite, din care mai are de dat înapoi tot până în 2014 635.000 de euro.

surse g4media și capital.ro

