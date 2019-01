Cinci mituri false despre gripă. Medicii de la Universitar: Nu este o răceală, iar vaccinul poate fi făcut și acum

5 mituri despre gripă și vaccinuri care circulă în rândul populației, conform medicilor de la Spitalul Universitar de Urgență din București, care au consultat și o listă similară realizată de specialiștii de la Center for Disease Control and Prevention din Statele Unite ale Americii:

MITUL 1: VACCINUL ANTIGRIPAL POATE PRODUCE GRIPA. Fals. Vaccinul antigripal nu poate să producă gripă. Durează 2 săptămâni pentru ca organismul că capete imunitate în fața virusului gripal, timp în care persoana vaccinată nu e protejată împotriva vreunei gripe și nici vreunei răceli (viroze) pe care a contractat-o între timp. Oamenii își fac vaccinul la cabinete medicale sau în clinici unde cu siguranță mai sunt persoane răcite în preajma lor și de unde pot lua o răceală/ viroză.

MITUL 2: OAMENII SĂNĂTOȘI NU AU NEVOIE DE VACCIN ANTIGRIPAL. Fals. Și persoanele perfect sănătoase, adulți sau copii care nu au factori de risc pentru boli grave, se pot îmbolnăvi de gripă, vor necesită spitalizare și chiar pot mori din cauza gripei. Având în vedere că persoanele care vor fi cel mai grav afectate nu pot fi identificate din timp, "recomandarea este ca toți oamenii, începând de la vârsta de 6 luni, să se vaccineze antigripal în fiecare an", spune dr Lisa Grohskopf, MD, MPH, ofițer medical în cadrul Departamentului de Gripă de la Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).

MITUL 3. GRIPA ESTE O RĂCEALĂ MAI PUTERNICĂ. Fals. Față de altă răceli sau viroze, gripa debutează brusc, cu febră puternică, frisoane, tremurături, dureri musculare și durere de cap. În situații mai grave, oamenii pot dezvolta simptome severe ale tractului respirator inferior, cum ar fi o tuse puternică și chiar pneumonie.

MITUL 4: VACCINUL ANTIGRIPAL NU ESTE EFICIENT. Fals. Tulpina H1N1 este de fapt H1N1pdm09, care a apărut în timpul sezonului de gripă pandemică din 2009 și a fost inițial numită " gripa porcina ". Deși nu se mai numește gripa porcină, tulpina H1N1 din vaccinul sezonier din acest an protejează împotriva tulpinii H1N1pdm09, astfel încât oamenii să poată fi siguri că primirea vaccinului sezonier de gripă din acest an îi protejează împotriva "gripei porcine". Potrivit lui Paul Offit, MD, profesor de pediatrie și director al Centrului de Vaccinări de la Spitalul de Copii din Philadelphia, vaccinurile antigripale cu doza standard oferă cea mai bună protecție împotriva bolilor la copiii sub vârsta de 8 ani, în proporție de 65%. După aceasta, eficacitatea vaccinului depinde atât de vârsta pacientului, cât și de cât de bine se potrivesc tulpinile de virușii din vaccin cu cele care circulă în comunitate.

MITUL 5: E PREA TÂRZIU SĂ ÎMI FAC VACCINUL ANTIGRIPAL. Fals. Într-adevăr, medicii recomandă ca oamenii să se vaccineze din timp, împotriva gripei, de obicei până la sfârșitul lunii octombrie, deși focarele de gripă pot apărea și mai devreme. Totuși, atâta timp cât virusurile gripale circulă, nu este niciodată prea târziu pentru a ne vaccina, chiar și în luna ianuarie, când sezonul de gripă este probabil să fi atins punctul maxim. Potrivit specialiștilor CDC, gripa poate dura până în luna mai, așadar nu e târziu să vă vaccinați!

sursa: hotnews.ro

