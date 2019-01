Lista drumurilor naționale cu zăpadă. Viscol la Vârful Omu

Circulație în condiții de iarnă pe zeci de drumuri la nivel național, din cauza zăpezii. Pe listă figurează aproape 40 de drumuri din mai multe județe.

Vremea rea și-a făcut de cap în special în zona de Nord a României, dar și în zonele montane. La această oră (sâmbătă, 12 ianuarie - ora 11.00), potrivit Centrului Infotrafic, zeci de drumuri, de la nivel național, sunt acoperite cu un strat de zăpadă frământată de 1 - 2 cm.

Meteorologii au anunțat că ninge în Deva, Caransebeș, pe A1 km 292+455 - km 494+236 (CIC Pianu, Simeria Pct. Sp. Soimus, CIC Soimus, CIC Margina, CIC Tipari), pe A6 km 0+000 - km 10+518 (CIC Tipari), Recas (DN6, C.T.), Sag (DN59, DN58B), Dumbrava (DN68A) (TM), Săvârșin (DN7), Milova (DN7), Buteni (DN79A), Vârfurile (DN76, DN79A) (AR), Mehadia (DN6, DN57B), Moldova Noua (DN57, DN57A, DN57C), Oravița (DN57, DN57B), Bozovici (DN57B) (CS), Cerna-sat (GJ), în județul Bistrița pe: DN17 (Piatra Fântânele), DN17C (Dealul Ștefăniței), dar și la Vatra Dornei, precum și în județul Maramureș, pe: DN18 (Gutai), DN18, DN17C (Viseu), DN18 (Borsa).

În Prahova, potrivit ANM, vremea este extrem de rece la munte. La Vârful Omu se înregistrează viscol, iar mercurul în termometre a coborât la -10,7 grade Celsius.

Starea drumurilor cu zăpadă:

A1 km 334+910 - km 353+666, Simeria Pct. Sp. Soimus (HD), drum umed cu zapada amestecata cu material antiderapant sub 1 cm;

- DN68A km 2+900 - km 53+000, Lugoj - Cosevita (TM), drum umed cu zapada amestecata cu material antiderapant de 1 cm;

- DN7 km 439+000 - km 480+000, Zam (HD) - Capruta (AR), drum umed cu zapada framantata sub 1 cm;

- DN79A km 22+000 - km 77+000, Gurahont - Sicula (AR), drum umed cu zapada framantata sub 1 cm;

- DN57 KM 99+200 - km 177+250, Pescari (CS) - Oravita (CS), drum umed cu zapada amestecata cu material antiderapant de 1-3 cm;

- DN57B km 0+000 - km 97+675 Oravita - Iablanita (CS), drum umed cu zapada imbibata cu material antiderapant de 1-3 cm;

- DN57A km 0+000 - km 25+530, Pojejena - Socol (CS), drum cu zapada amestecata cu material antiderapant de 1-3 cm;

- DN57C km 0+000 - km 0+450, Vama Naidas (CS), drum cu zapada amestecata cu material antiderapant de 1-3 cm;

- DN66A km 88+000 - km 109+308, Cerna-sat (GJ) - Valea Cernei (CS), drum umed cu zapada amestecata cu material antiderapant de 1-2 cm;

- DN67D km 76+830 - km 108+390, Baile Herculane (CS), drum umed cu zapada amestecata cu material antiderapant sub 1 cm;

- DN66A km 0+000 - km 47+000, Iscroni - Campul lui Neag (HD), drum cu zapada imbibata cu material antiderapant de 1-4 cm;

- DN66 km 136+000 - km 210+555, Petrosani - Bacia (HD), drum umed cu zapada imbibata cu material antiderapant de 1-2 cm;

- DN7A km 86+601 - km 105+120 Obarsia Lotrului (VL) - Petrosani (HD), drum cu zapada imbibata cu material antiderapant de 2 cm;

- DN68 km 3+500 - km 70+372, Caransebes (CS) - Hateg (HD), drum umed cu zapada amestecata cu material antiderapant de 1-2 cm;

- DN7 km 352+000 - km 384+543, Orastie - Santuhalm (HD), drum umed cu zapada amestecata cu material antiderapant de 1 cm;

- DN76 km 35+400 - km 55+425, Brad - Ocisor (HD), drum umed cu zapada imbibata cu material antiderapant de 1 cm;

- DN74 km 20+000 - km 29+000, Buces Sat - Buces Vulcan (HD), drum umed cu zapada imbibata cu material antiderapant de 1 cm;

- DN58 km 0+500 - km 82+866, Caransebes - Anina (CS), drum umed cu zapada imbibata cu material antiderapant de 1-2 cm;

- DN58A km 19+200 - km 41+367, Remetea Poganici - Soceni (CS), drum cu zapada framantata sub 1 cm;

- DN6 km 406+000 - 450+000, Cornea - Caransebes (CS), drum cu zapada imbibata cu material antiderapant sub 1 cm;

- DN6 km 455+340 - km 477+400, Caransebes - Jena (CS), drum umed cu zapada amestecata cu material antiderapant sub 1 cm;

-DN 58B km 5+200 - km 44+000, Resita - Maureni (CS), drum umed cu zapada afanata de 2 cm.

-DN1R km 34+000 - 58+550 Belis (CJ) zapada de la 0-1 cm.

-DN18 km 89+000 - 94+000 Petrova (MM) zapada de la 0-1 cm.

-DN18 km 156+000 - 180+400 Borsa (MM) zapada de la 0-1 cm.

-DN 2D Km 95 + 330 - 117 +694 Lim.Jud .Vn. - Tinoasa {Cv} zapada framantata 1-2 cm

-DN 7C Km 129+500 - 145+000 Balea Cascada(Sb) - Cartisoara(Sb), zapada framantata 1-2 cm;

-DN 10 Km 94+790 - 120+00 lim.jud.Bz - Teliu (Bv), zapada framantata 0-1 cm;

-DN 11 Km 20 + 000 - 90 + 000 Chichis {Cv} - Lim.Jud.Bc. zapada framantata 0 - 1 cm

-DN 11B Km 1+670 - 39+609 Tg.Secuiesc(Cv) - Cosmeni(Hr), zapada framantata 0-1 cm;

-DN12 Km 41 + 000 - 168 + 000 Tusnad Bai {Hr}- Toplita {Hr} zapada framantata 0-1 cm

-DN 12A Km 0+500 - 38+035 M.Ciuc(Hr) - lim.jud.Bc, zapada framantata 2-3 cm;

-DN 12C Km 5+000 - 32+000 Gheorghieni(Hr) - lim.jud.Nt, zapada framantata 2-4 cm;

-DN13A Km 38+000 - 127 + 000 Praid {Hr} - M.Ciuc {Hr} zapada framantata 1-2 cm

-DN 13B Km 0+000 - 47+762 Praid(Hr) - Gheorghieni(Hr), zapada framantata 1-2 cm;

-DN 13E Km 74+000 - 82+800 Zagon (Cv) - Barcani (Cv) zapada batatorita 4-5 cm;

-DN 15 Km 186+000 - 223 Toplita (Hr) - lim.jud.Nt, zapada framantata 1-2 cm

DN 55A km 40+000 - 92+800 Bistret - Calafat/DJ, izolat zapada sub 1 cm in afara localitatilor

-DN 56 km 53+000 - 67+000 Galicea/DJ , zapada sub 1 cm

-DN 67D km 30+000 - 76+830 Tismana/GJ - Valea CErnei/MH, izolat zapada 1 cm

-DN 7A km 40+000 - 86+601 Voineasa/VL - limita jud. HD, partial zapada 1-2 cm

-DN 7D km 4+000 - 31+360 Greblesti/VL - limita jud. AG , zapada 1-3 cm

-DN 54 km 15+000 - 54+500 Vladila - lim. TR., izolat zapada sub 1 cm in afara localităților

