O nouă taxă pentru turiști în Cluj-Napoca, de la 1 ianuarie

De la 1 ianuarie, turiștii vor fi nevoiți să scoată 5 lei în plus pentru cazare, în Cluj-Napoca și asta pentru că autorităţile au introdus o taxă specială. Banii vor fi folosiţi pentru a alimenta un buget dedicat turismului, creat pe model european. Peste 4 milioane de lei pe an se aşteaptă primăria să strângă, din această taxă.

„De la 1 ianuarie 2019 va intra în vigoare noua taxă de turism pentru municipiul Cluj-Napoca. Este vorba de 5 lei”, spune Iulia Perșa, purtător de cuvânt Primăria Cluj-Napoca

Taxa de turism funcţionează de ani buni în ţări ca Italia, Franţa sau Spania. În Peninsulă, de exemplu, variază între 0,50 cenți și șapte euro, în funcție de câte stele are hotelul unde e achitată. „Anul trecut am avut una dintre cele mai mari creșteri, respectiv am avut peste 470.000 de sosiri și respectiv 870.000 de înnoptări în Cluj-Napoca”, a spus Marius Oprea, reprezentant Centrul de Turism Cluj-Napoca, potrivit Digi24.

