Costin Mincu, unul dintre patronii clubului Colectiv, vorbește despre tragedia de acum 3 ani

Costin Mincu, unul dintre patronii clubului Colectiv, a vorbit în exclusivitate pentru Știrile ProTV despre tragedia în urma căreia 65 de persoane au murit și sute au fost rănite, în incendiul din 30 octombrie 2015. Costin Mincu avea 33 de ani atunci când a pus bazele clubului Colectiv, alături de 2 prieteni - Alin Anastasescu şi Cătălin Gancea, anchetaţi cu toţii în procesul Colectiv.

Costin Mincu spune că povestea clubului Colectiv a plecat din pasiune pentru muzică și că, până în momentul tragediei, Colectiv nu a fost o afacere, ci mai degrabă o investiție continuă pentru a-l transforma în cel mai bun club de nișă în industria muzicii live.

În noaptea de 30 octombrie 2015, Costin se afla în București și a aflat de la colegul lui, Alin, despre tragedia din club. Acesta susține că el nu știa prea multe despre artificiile și materialele pirotehnice folosite în timpul concertului, deoarece el se ocupa de partea de booking, rezervări și alte detalii legate de show: „Am crezut în primele momente că a fost vorba de o explozie, de o scurgere de gaze, pentru că nu-mi puteam imagina, de fapt... Aveam și foarte puține detalii despre ce se întâmplă. Eu mă ocupam de partea de booking. Practic, formația a făcut prin mine rezervarea de dată, dar mai mult despre show nu știam.”

Costin povestește că singurul dintre patronii clubului care a fost prezent acolo în după-masa de dinainte de tragediei, a fost Alin. Acesta ar fi interzis folosirea de obiecte pirotehnice în cadrul concertului, însă a fost asigurat de pirotehnist că acelea sunt artificii cu flacără rece: „Alin, singurul dintre colegii mei care s-a aflat acolo în după-amiaza evenimentului, în timpul montajului a fost anunțat de unul din angajați că se montează obiecte pirotehnice pe scenă. El le-a interzis clar folosirea de obiecte pirotehnice în cadrul spectacolului. Iarăși am înțeles că el a fost asigurat de pirotehnist că acele artificii sunt cu flacără rece. Știu că a fost asigurat că spectacolul e pus în scenă de către specialiști, că la scenă se afla un pirotehnist de meserie, cu certificare și cu școală.”

Întrebat dacă știa despre materialele inflamabile și toxice utilizate ca și soluție acustică pentru club, acesta a mai spus că: "Noi am angajat o firmă, care pe internet scria că e cea mai bună firmă de decorațiuni acustice pentru cluburi, o firmă care avea prezentări pentru alte cluburi. Noi am cerut o soluție acustică, ne interesa o soluție acustică. În opinia publică, totul a plecat de la declarațiile constructorului, date chiar a doua zi, care a ieșit în presă și a spus că ne-a oferit mai multe variante. E foarte simplu că un constructor, care e un profesionist, nu îi poate oferi unui neprofesionist materiale neconforme. Pe factura noastră, ce am achiziţionat de la dânsul scrie burete phono-absorbant şi adeziv acustic, așa a trecut dânsul în factori. Iar specialistul numit de Parchetul General constată că pe facturile lui de achiziţie este burete de tapiţerie şi adeziv de tapiţerie. Aceste documente spun clar că noi am fost înşelaţi de acest constructor."

Patronul clubului trage cumva un semnal de alarmă, considerând că procurorii ar trebui să ancheteze firma care s-a ocupat de decorațiunile acustice, întrucât aceasta încă vinde legal pe piață materialele respective: "Nu înțeleg de ce procurorii nu fac nimic în privința acestui constructor, care pot oferi aceste materiale și la trei ani după. Domnii procurori au cerut prin expertiză să înțeleagă dacă buretele se vindea legal pe piață, iar răspunsul procurorilor este: nu. Nu trebuia să se afle pe piață, pentru că nu îndeplinea o serie de norme și o serie de cerințe. Nimeni nu a mai vorbit despre acest burete, iar buretele ăsta poate există şi acum într-o grădiniţă, într-o şcoală, într-un alt club. El are aceeași compoziție chimică și este un material extrem de periculos și, cu toate astea, nimeni nu întreprinde nimic în direcția asta.”

