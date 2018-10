"Dragă şcoală, de ce faci asta? Copiii noştri nu numai că nu mai au copilărie, dar se îmbolnăvesc!", este semnalul de alarmă al unui medic neurolog

Prea stresaţi din cauza temelor, tot mai mulţi elevi ajung de la şcoală, la psihiatru. Sunt copii care nu mai au timp de copilărie. Lucrează chiar şi 12 ore pe zi, mai mult decât un adult. Sunt trişti, adorm plângând şi ajung să se îmbolnăvească din cauza programului prea încărcat. Un medic neurolog din Târgu Jiu a tras un semnal de alarmă care a devenit viral pe Facebook.

Medicul neurolog Mihaela Pungan, din Târgu Jiu, a tras un semnal de alarmă cu privire la modul în care spune că este afectată fiica sa, dar şi ceilalţi copii, de sistemul de învăţământ din România. Medicul consideră că sănătatea copiilor are de suferit.

Medicul a mers cu fiica sa pentru efectuarea unui set de analize şi a constatat că organul responsabil cu echilibrarea stresului este afectat.

Redăm mesajul integral al acesteia:

"Sunt indingnata si pe de altă parte tristă!

Fetița mea, în clasa a V-a, se trezeste dimineata si plânge făcând teme de la 8 la 11, iar seara de la 7 la 10, după care adoarme plângând. In restul timpului este la școala . Imi povestește că sunt discipline la care profesorii îi iau ca etalon de cunoaștere pe copiii care fac meditatii la acele materii, intreaba la modul general daca se cunosc acele noțiuni si daca se răspunde (evident de cei de care stiu ca da) trec mai departe. Si ea face meditatii la 2 materii , de la 6-7 seara si primeste teme in plus si a colo.... la cate meditatii sa meargă?!!!!

La sfârșitul săptămânii nu putem merge nicăieri împreuna pentru ca au teme.... Am intrebat-o: "Andreea cum te simti? "Imi raspunde mereu : "stresata". Am făcut câteva analize si ce credeti ATPO este peste limită ( anticorpii antitiroida, primul organ care ne ajută in modulare a stresului ). Așadar ceea ce simte produce modificări organice.

Ieri am consultat o fetiță de clasa a III-a cu tic distonic al capului( misca saracuta in toate partile cu capul) din cauza că doamna țipă la ei și nu stie să-și facă temele singurică. Părinții muncesc in schimburi.

Dragă scoala de ce faci asta! Copiii noștri nu numai ca nu mai au copilărie, dar se imbolnăvesc!

Îi invit pe colegii psihiatri , psihologi si nu numai sa comenteze! A identifica si rezolva probleme nu inseamna a căuta vinovați!

Dacă acceptăm aceasta paradigma este adevarat ca de vina suntem cu toții. Există un curent /" o moda" in invatamant ( dincolo de norme), iar noi părinții o acceptăm, pana cand ne ajunge "cuțitul la os". Sigur , sunt de acord si cu opinia ca problema trebuie discutată la clasa, la scoala , inspectorat si minister . Dar pe de altă parte trebuie dezbătută si public pentru a-i afla anvergura și opinia tuturor celor implicati.

Mentionez ca nu doresc să " ma racoresc" in public , ci doar sa semnalez probleme generale in sistemul românesc de invatamant, pe care daca le dezbatem împreună părinți , profesori , medici , poate găsim soluții!

Cu toate că există norme de igienă muncii si a invatatului acestea nu sunt aplicate. Conceptul de minte sănătoasă in corp sănătos este desuet.

Andreea sta in medie 10-12 ore pe scaun zilnic și la greutatea ei de 27 kg are un ghiozdan de minim 5 kg, motiv pentru care trebuie dusa/ luată zilnic de la scoala. In clasele 3-4 mergea singură. Pentru asta îi mulțumesc doamnei învățătoare, care a avut măsură in toate .

Plecând de la cazul meu particular, sper ca realizați că nu astept sa-mi rezolve Facebook problema si o voi rezolva individual. Ce se va întâmpla cu ceilalți copii?

Intr-o societate sănătoasă oamenii se unesc in asociații cu valori comune pentru care lupta , dezbat civilizat . Acest spațiu public nu este un loc unde sa arătăm doar ce frumosi suntem, pe unde ne plimbam si ce posedăm. Este un loc și o ocazie să discutam si lucruri serioase care ne privesc pe multi dintre noi ."

Georgiana Kelemen editor