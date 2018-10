Reacția medicului de la Sanador care l-a operat pe copilul care a murit

Laura Bălănescu, medicul chirurg care l-a operat pe băiețelul de un an şi 10 luni la Spitalul privat Sanador, pentru coborârea unui testicul, și care a murit în noaptea de sâmbătă spre duminică, a precizat joi, 25 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă, că toate protocoalele au fost respectate în cazul copilului.

Primul care a dat declaraţii a fost medicul echipajului SMURD. 4 ore a stat de vorbă cu procurorii şi le-a explicat minut cu minut ce s-a întâmplat sâmbătă noapte când a încercat să îi salveze viaţa lui Ştefan. ”Când am ajuns acolo doctorii deja resuscitau. Vreau să le cer iertare părinţilor pentru că nu am putut să fac mai mult”, a transmis acesta, potrivit stirile ProTV.

”Ne-a zis că e primul copil care i-a murit, că nu o să uite niciodată. Un om deosebit, îi mulţumim că el a preluat resuscitarea”, a spus mama copilului. Echipajul SMURD a ajuns la spitalul clinic Sanador după ce părinţii au sunat la 112. Mama şi tatăl lui Ştefan spun că apelul a fost făcut chiar la sugestia medicului chirurg care le-a operat copilul.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

„A fost un șoc și o mare traumă, e regretabil ce s-a întâmplat, este o anchetă în curs de desfășurare. Nu am cum să va dau foarte mult, nu știu nici eu, nu am nicio explicație până acum ce s-ar fi putut întâmpla. Pot să va spun atât: intervenția chirurgicală a evaluat fără evenimente majore și nici din punct de vedere al anestezicului nu au fost lucruri care să iasă dintr-o obișnuință. Dacă e un copil peste vârsta de un an operat de hernie inghinală, nici nu necesită monitorizare în terapie, noi la copiii sub un an, de regulă când operăm în privat îi ducem și în terapie imediat post-operator, pentru a fi mult mai atenți aici decât suntem în spitalele de stat', a declarat Laura Bălănescu, medic primar chirurgie pediatrică la Sanador.

Între timp, cazul morţii copilului a ajuns la Parchet, iar procurorii au descins deja la Spitalul Sanador, pentru a ridica probe și imagini de pe camerele de supraveghere.

De asemenea, părinții copilului sunt audiați, pentru a spune versiunea lor asupra evenimentelor, dar şi medicul de pe echipajul SMURD, care i-a acordat primul ajutorul. Vor fi chemaţi la declaraţii și medicii şi asistentele care l-au îngrijit pe copil, după operație, potrivit Digi 24.

Georgiana Kelemen editor Din 2013, face parte din echipa noastră și este editor de știri pe domeniile de larg interes. De același autor