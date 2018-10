Primul lăutar amendat de ANAF. L-au ”turnat” nuntașii

Bărbatul este din Gorj și a fost amendat de ANAF pentru că nu și-a declarat veniturile din prestațiile la diverse evenimente.

Constantin Florea are 46 de ani. Cântă la acordeon de mai bine de trei decenii. Lucrează ca şofer profesionist, iar, în timpul liber, cântă la nunţi.

De curând s-a trezit acasă cu doi inspectori de la Fisc. Într-un interviu acordat postului digi24, omul spune că reclamația ar fi fost făcută chiar de niște nuntași, de la el din sat.

”De multe ori noi le cântăm la marii evazionişti, dar uite că nu de la cap se împute peştele. Cred că de undeva de la aripioare. Am cântat şi pe mult şi pe puţin. Am venit de multe ori şi fără niciun leu acasă. În alte zile, am câştigat poate 10-20 de lei.”

La cele două nunţi la care a întreţinut atmosfera în ultimile şase luni, bărbatul a încăsat 300 de lei, bani pe care nu i-a declarat. Acum este nevoit să plătească statului de zece ori mai mult.

