Ordonanța pe legile justiției dinamitează activitatea DNA

Trecuseră mai bine de 30 de ore de la adoptare, până când ordonanța a fost publicată. Au existat multe speculații, făcute în spațiul public, doar pe cele câteva precizări făcute de ministrul Tudorel Toader.

Chiar dacă erau teme care aprinseseră spiritele, nimic concret nu putea să genereze adevăratele dezbateri pe ceea ce urmează să se schimbe cu adevărat.

Printre cele mai importante articole este art. 8, care prevede următoarele: "Procurorii care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, isi desfasoara activitatea in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si Directiei Nationale Anticoruptie, precum si in cadrul celorlalte parchete, raman in functie in cadrul acestora, numai daca indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

Acest articol trebuie corelat cu alta prevedere din ordonanta intrata in vigoare, aceea de a fi sustinut un concurs in fata Sectiei de procurori din cadrul CSM. Lucru pe care nu l-a facut niciunul dintre procurorii care activeaza la DNA, deoarece nu prevedea nicio procedura asa ceva pana acum.



Concret, pentru a lucra la DNA este nevoie de un concurs. Acest lucru nu apare la DIICOT, unde este nevoie doar de interviu. "Nu-si permiteau sa blocheze DIICOT, acolo sunt dosare cu crima organizata, interlopi si traficanti de droguri", au explicat surse din magistratura pentru Ziare.com.

CSM va analiza astăzi (miercuri, 17.10) situatia creata de aceasta ordonanta. Surse din Consiliu spun ca va fi de ales intre doua rele: fie intr-adevar se va merge pe ideea ca niciun procuror DNA nu indeplineste acum conditiile si deci toti trebuie sa plece, fie conditia concursului se va aplica doar pentru viitor, cu riscul ca actele de urmarire penala facute de procurorul fara concurs sa fie anulate in camera preliminara.

