Un om al străzii i-a secționat inima unui bărbat din Roman folosind un cutter

Un bărbat de 48 de ani a fost înjunghiat mortal pe o terasă din Roman, de către un om al străzii. Criminalul a folosit un cutter cu care i-a secționat victimei inima, sub privirile șocate ale persoanelor aflate vineri seara la terasă. Polițiștii l-au prins pe agresor chiar la spital, unde venise să se intereseze de starea victimei. Anchetatorii au stabilit că ucigașul a acționat din răzbunare, pentru că victima îl ”turnase” la Poliție în urmă cu ceva timp. Un martor a povestit pentru monitorulneamt.ro momentele șocante ale crimei, susținând că ambulanța a ajuns greu, după 15 minute.

Cornel Artenie, în vârstă de 48 de ani, a fost asasinat cu sânge rece de către Constantin Țurcă, de 58 de ani. Omul era pe scaun, la terasă și a fost atacat de omul străzii din spate, astfel că nu a reușit să schițeze nici o mișcare pentru a se apăra.

„Vineri seara, pe la ora 18, stăteam la masă la o terasă din zona centrală a municipiului Roman, către Biserica Sfinţii Voievozi. La un moment dat, a venit şi s-a aşezat fix în dreapta mea Cornel Artenie, o cunoştinţă mai veche. Înainte de asta se interesase dacă patroana localului va scoate televizorul afară pentru vizionarea meciului de tineret al României. Nu am apucat să schimbăm prea multe vorbe. La un moment dat, mi-a cerut o ţigară şi, în momentul în care căutam în geacă pachetul, s-a produs nenorocirea. Costică Ţurcă, un alt bărbat pe care îl cunoşteam din zona centrală a oraşului, persoană care îşi ducea veacul mai mult prin părculeţul de la Biserica Armenescă, pe băncile de pe Bulevardul Roman Muşat sau pe la terasele unde era primit, a venit din spate, din gangul spre Activ Cont. Noi eram la o masă aproape de perete, fiind cu spatele spre partea din care a sosit acesta. Fără vorbe, fără nimic, a început să-l lovească pe Cornel cu ceea ce am văzut eu că era un cutter. Atacul a fost fulgerător şi năucitor, nu cred că a durat mai mult de cinci secunde, după care respectivul a fugit înapoi prin gang. Eu, din reflex, m-am ridicat în picioare, cu mîinile în sus şi am zis doar: «Ce aveţi, oameni buni?». A ieşit atunci şi patroana localului care a zis să sun la 112. Cornel rămăsese pe scaun, în şoc, nu a apucat să spună decît: «M-a tăiat». Am sunat la Urgenţă, am fost redirecţionat la Roman şi am spus ce s-a întîmplat, implorînd să vină cît mai repede o ambulanţă. Un alt băiat, de la o masă alăturată, i-a dat victimei geaca la o parte şi atunci am văzut cît de tare era lovit. Mi-a sărit în ochi o tăietură dintr-o parte în alta a abdomenului, din care «bolborosea» sîngele. Nu mi-am dat seama de cîte ori a fost înjunghiat, însă era tăiat rău. Avea o rană şi la mînă, plus sînge la cap, însă asta este posibil să fi fost tot de la braţ, cum a dus mîna la cap, a spus martorul.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

sursa: monitorulneamt.ro

Georgiana Kelemen editor Din 2013, face parte din echipa noastră și este editor de știri pe domeniile de larg interes. De același autor