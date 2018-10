Cine sunt observatorii care au împiedicat fraudele de la referendum

Sâmbăta și duminica trecută au fost două zile superbe de toamnă, oamenii au plecat la mare, la munte, au ieșit la plimbare în parc. Cu câteva excepții, sutele de observatori care au bătut țara în lung și în lat pentru a se asigura că nu se întâmplă nereguli la referendumumul eșuat pentru interzicerea căsătoriilor gay. Sunt oameni care au muncit toată săptămâna, care aveau ce să facă cu timpul lor, nu au primit niciun ban pentru cele două zile, ba chiar au dat, însă au ales să dea ceva înapoi societății în care trăiesc. Experiența a fost interesantă, însă nu lipsită de riscuri, de la cauciucuri tăiate, până la intimidări și multă ostilitate.



Poveștile și peripețiile observatorilor de la referendum





Corina Murafa este ONG-ist, iar weekendul trecut a fost observator în Giurgiu.

”Eu am fost observator și la ediția precedentă a alegerilor și mi s-a părut o experiență extraordinară pentru că am avut rezultate, am simțit că fac ceva cu impact și a fost o oportunitate să învăț, fiindcă am fost în mediul rural, unde nu am interacțiune și cumva am simțit ce înseamnă România pe care nu o văd în viața de zi cu zi, în București. Am zis că este important să fac asta și acum. Îmi îmaginam că vor fi fraude, de asta am vrut să fiu observator și la alegerile astea. Constatarea generală este că influențarea alegătorilor prin mijloace mai mult sau mai puțin legitime se face mai puțin în ziua votului, se face foarte mult înainte de vot. Adică primarul și preotul și alți oameni din sat exercită niște relații de putere și autoritate destul de puternice cu toți sătenii de acolo și într-un fel sau altul îi mână către opțiunea electorală pe care ei o susțin. Uneori sub formă de ”nu îi mai dau ajutor social”, chiar dacă nu primarul dă ajutor social, până la ”maică, nu îți mai vine pensia dacă nu iese PSD-ul”. Paradoxal, de data aceasta am găsit mai multe nereguli decât la alegerile trecute, cazuri clare de turism electoral. Dar la limita legii. Nu iau microbuzul, dar este același BMW care face drumuri și aduce săteni la vot, iar când le atragi atenția, ei spun că sunt vecinii mei, m-au rugat. În Stoenești, sâmbătă, unul dintre membrii biroului electoral a ieșit din secție să ducă un votant acasă. La Bulbucata se făcea asta frecvent, mașinile veneau și plecau, s-a lăsat cu amenințări și cu plângere la Poliție. Ce am mai văzut, că în sate învecinate erau semnături asemănătoare, nume și adrese asemănătoare, dar noi nu avem voie să fotografiem listele, și nu am putut reține exact toate datele, ca să spunem exact. În rest a fost interesant fiindcă mergeai din secție în secție, aveai o oarecare autoritate, reușeai să schimbi ceva. Eu cred că munca noastră are impact, dar din păcate suntem cam puțini, sunt 18.000 de secții de votare, iar noi am fost mai puțin de 1.000. Observatorii staționari au fost în mare parte în secțiile din orașe, iar cei din secțiile de la sat au fost itineranți. După ce plecam noi, era potopul”.

