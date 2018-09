Dragnea i-a propus Ecaterninei Andronescu funcția de ministru al Educației

Ecaterina Andronescu a declarat că încă nu i-a dat un răspuns președintelui PSD, Liviu Dragnea, care i-a propus postul de ministru al Educației. Senatorul PSD a precizat că a avut două întâlnir cu Liviu Dragnea, după ce a făcut publică o scrisoare prin care îi cerea demisia de la conducerea PSD, conform Realitatea TV.

Întrebată dacă ar accepta funcția de ministru de la Liviu Dragnea, căruia i-a cerut să demisioneze în urmă cu o lună și jumătate, Ecaterina Andronescu a spus: „ei, țara e cea mai importantă acum”.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că Ecaterina Andronescu „va redeveni un om important în partid”.

„Cu doamna Andronescu am avut două întâlniri în utimele două săptămâni, are motive serioase de supărare. Trebuie să redevină un om important în partid, pentru că are o experiență deosebită. Este nevoie de o implicare mult mai mare și vor face tot ce îmi stă în putință”, a declarat Liviu Dragnea, duminică, la Antena 3.

În august, senatorul social-democrat Ecaterina Andronescu a cerut demisia lui Liviu Dragnea, dar și a Vioricăi Dăncilă, pentru „a nu da foc țării”.

Întrebată dacă ar accepta să oferta de a deveni din nou ministru al Educației, Ecaterina Andronescu a răspuns: „Nu mi se va propune şi nici nu o să accept”, potrivit evz.ro.

