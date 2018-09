Ședință pe tema taxării roamingului în interiorul UE

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, Sorin Grindeanu, susţine că, de la începutul anului, s-au primit câteva sute de petiţii privind încălcarea de către operatorii de telefonie mobilă a Regulamentului de roaming al Uniunii Europene. El atrage atenţia că, în prezent, sancţiunile sunt prea mici şi consideră că este nevoie de modificarea legii privind achitarea amenzilor contravenţionale.

Scandalul privind taxarea roamingului a ajuns în comisia IT din Parlament. Mai mulţi operatori de telefonie mobilă sunt acuzaţi de utilizatori că au găsit o metodă de a taxa apelurile şi datele mobile folosite de români în afara ţării. Asta deşi regulamentul "Roam like at home" interzice, de mai bine de un an, costuri suplimentare pentru roaming în interiorul Uniunii Europene.

Nereguli ar exista şi în cazul abonamentelor în care utilizatorii au roming-ul activat.

"Vă dau un exemplu: unul dintre operatorii prezenţi în România primeşte în urmă cu două luni de zile o amendă de la noi de 1 milion. Conform noii reglementări, poate să plătească în termen de 15 zile jumătate din minim, adică 2500 de lei. Nu e doar vorba de ANCOM, este valabil pentru ASF şi pentru ANRE, pentru toată lumea. Singurii care sunt exceptaţi prin lege, Consiliul Concurenţei. Restul, nu.”, a spus Sorin Grindeanu.

Parlamentarii comisiei IT vor încerca să modifice legea astfel încât amenzile pentru încălcarea regulamentului eurpoean să fie mai dure.

