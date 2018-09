Incident între fiul lui Dragnea, soția sa și băiatul lui Ion Caramitru

Incidentul s-a petrecut în urmă cu aproape două săptămâni pe o stradă din sectorul 5 al Capitalei, în cartierul Cotroceni. Potrivit informaţiilor din timpul zilei de luni, Valentin Dragnea şi soţia acestuia au fost agresaţi verbal, pe stradă, chiar în faţa vilei în care locuiesc. Cei doi au sunat la '112'.

La locul incidentului au venit două maşini de poliţie, iar după ce au completat fişa de caz, oamenii legii au plecat. Ulterior, fiul preşedintelui Camerei Deputaţilor şi soţia acestuia au mers la Secţia 17 unde au depus o plângere.

Valentin Dragnea şi soţia acestuia susțin că au fost agresaţi verbal, pe stradă, chiar în faţa vilei în care locuiesc.

Ștefan Caramitru, fiul marelui actor Ion Caramitru, a transmis un comunicat de presă.

"În urmă cu aproximativ 10 zile a avut loc un incident verbal minor în trafic pe strada unde locuiesc (mașina pe care o conduceam nu putea avansa din cauza autoturismului care bloca strada în care se aflau – ulterior am aflat – Valentin Dragnea și soția acestuia, conduși de un șofer). Am claxonat pentru a semnaliza prezența noastră și intenția de a avansa moment după care pasagerii au coborât din mașină. În acel timp a avut loc o altercație verbala cu doamna Dragnea moment în care dl. Dragnea a plecat în grabă și a intrat în curtea imobilului. Soția acestuia ne-a persiflat, folosind o atitudine lipsita de eleganță, iar noi am reproșat asocierea cu PSD și agresivitatea generală față de cetățeni. Mi-a fost greu sa nu reacționez la un atac verbal, în special după experiența avută în noaptea de 10 August împreună cu cei apropiați în Piața Victoriei. După câteva minute, incidentul s-a aplanat, fiecare ne-am retras la casele noastre. De atunci, nu am fost contactat de nimeni și nu am comunicat acest incident la terți, și nu a mai avut loc nici o discuție cu familia Dragnea", se arată în comunicatul lui Ștefan Caramitru, citat de Libertatea.ro.

sursa: libertatea.ro

