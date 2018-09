Accident rutier mortal pe pista Aeroportului Băneasa

Libertatea publică astăzi povestea incredibilă a unui accident rutier petrecut pe pista Aeroportului Băneasa în urma căruia un șofer a murit.

Pe 23 iulie 2018, într-o luni, puțin înainte de nouă și jumătate seara, pe pista Aeroportului Băneasa are loc un accident de muncă.

Marius Adrian Bălăiță, 41 de ani, este angajat UTI, firmă care derulează mai multe contracte la aeroport.

Aflat pe pistă, Adi Bălăiță, verifică luminile. Un autoturism Dacia Logan, condus de un coleg de-al său, intră în plin în Adi.

La aeroport sunt chemate trei ambulanțe. Victima este preluată de a treia, singura dotată corespunzător!

„Cum să nu-l vadă? Era lumină” vs „Nu avea vestă și făcusem și pană”

Ștefan Geantă este cumnatul lui Adi.

„Am fost sunați și anunțați că Adi e la spital. Inițial, am crezut că are doar un picior rupt. El a apucat să-și anunțe soția din ambulanță, era conștient. A fost ultimul dialog cu el”, rememorează Ștefan.

„Am mers la Spitalul Elias, unde am aflat că a fost vorba de un accident de mașină. Primul telefon l-am primit la 20.55. Noi, cei din familie, am ajuns la Elias în același timp cu Adi, transportat cu ambulanța, în jur de 22.30. Ni s-a spus că l-a lovit un coleg de muncă, ulterior am aflat, din cadrul colectivului de la locul de muncă, că persoana care l-a lovit a spus că nu l-a văzut și că avea și o pană!”, spune cumnatul angajatului UTI decedat.

