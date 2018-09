Încă o vedetă "ucisă" de fake news

Carmen Șerban a răbufnit în direct la emisiunea „Agenția VIP”. Artista a povestit cum o știre falsă, cum că ar fi murit, a circulat în ultimele zile în mediul virtual. Mai mult, mamei acesteia i s-a făcut rău atunci când a aflat.

„Mama a început să plângă, eu nu am nevoie să-mi facă părinții infarct, pentru acești jurnaliști, care se folosesc de nume de care oamenii sunt interesați. Nu se fac glume de-astea, condoleanțe familiei! Nu mi s-a întâmplat nimic, nu am făcut niciun accident. Mi-a părut rău de fanii mei, mi-au scris că plâng întruna că unora nu le-a dat prin cap să se uite la mine pe Facebook să vadă că sunt ok. Am distribuit imediat că e vorba de o știre falsă" a spus Carmen Șerban.

sursa: dcnews.ro

