Festival de film, la Ploiești. Intrarea este liberă

Între 14 – 16 septembrie Caravana Filmelor TIFF se oprește în Ploiești pentru un weekend cu filme premiate și apreciate de publicul de pretutindeni. Evenimentul le oferă cinefililor prahoveni șansa de a urmări proiecții în aer liber, pe Esplanada Palatului Culturii, în fiecare seară de la ora 21:00. Intrarea este liberă pentru toate filmele din program.

Weekend-ul se deschide cu controversatul Foxtrot, un ,,studiu temerar despre durere și ce-nseamnă să pierzi pe cineva apropiat’’ (Los Angeles Times). Povestea multi-premiată inspirată de conflictul israeliano-palestinian, care a deschis ce-a de-a 17-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, invită la introspecție și transformă un subiect foarte sensibil pe plan local într-o puternică metaforă universală despre război.

Cea de-a doua seară de proiecții aduce pe ecranul Caravanei România Neîmblânzită (r. Tom Barton Humphreys), documentarul care prezintă frumusețea sălbatică a României într-o manieră complexă și autentică. Realizat în colaborare cu britanicii de la Off the Fence şi narat de Victor Rebengiuc, filmul este o producţie inedită, filmată pe parcursul unui an întreg. Cei peste 20 de cameramani implicaţi în filmarea documentarului au parcurs mii de kilometri pentru a surprinde lupta vietăţilor pentru supravieţuire.

În ultima seară ploieștenii sunt așteptați la Aniversarea, a șaptea producție regizată de Dan Chișu, a cărei premiera mondială a avut loc chiar la TIFF. Cu o distribuție impresionantă – cu nume ca Răzvan Vasilescu, Gheorghe Ifrim, Constantin Cojocaru, Mihai Constantin, Emilia Dobrin, Emanuel Pârvu și Coca Bloos -, este ultimul film în care joacă regretatul Mircea Albulescu. În jurul lui, la împlinirea a 94 de ani, se adună familia și prietenii, într-o seară plină de amintiri tulburi și discuții în contradictoriu.

Program | Esplanada Palatului Culturii, 21:oo

Vineri, 14 septembrie

Foxtrot / Samuel Maoz | Israel-Elveţia-Germania-Franţa, 113'

Cu: Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Dekel Adin

Michael şi soţia sa Dafna sunt devastaţi când armata le comunică moartea fiului lor, Jonathan. Dar viaţa nu întârzie să le ofere surprize pe măsura experienţelor militare suprarealiste ale fiului lor... Marele premiu al juriului la festivalul de la Veneţia!

Sâmbătă, 15 septembrie

România Neîmblânzită/ Thomas Barton-Humphreys | România, 90'

Narat de Victor Rebengiuc, documentarul România neîmblânzită explorează peisajele incredibile şi uimitoarea viaţă sălbatică a României, de la Delta Dunării până în codrii Carpaţilor. Lupii, urşii şi râşii hălăduiesc liberi în pădurile vaste, pline de extraordinare exemplare ale florei şi faunei.

Duminică, 16 septembrie

Aniversarea / Dan Chișu | România, 86’

La cea de-a 94-a aniversare a lui Radu Maligan, familia şi foştii colegi se întâlnesc la petrecerea bătrânului. Situaţia devine complicată atunci când jumătate dintre oaspeţi încearcă să îl convingă pe Radu să se spovedească unui preot, în timp ce restul invitaţilor consideră că nu poţi forţa pe cineva să acţioneze contra voinţei sale.

