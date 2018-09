Cine este Kiki, personajul din hitul care i-a adus succes lui Drake

Drake a avut mare succes cu celebra piesă Kiki, do you love me, dar a dat lovitura odată cu fenomenul Kiki Challenge, provocarea de a dansa pe lângă o maşină în mers. Iar toată lumea se întreba cine este fata despre care cântă rapperul. Ei bine, se pare că fanii i-au dat de urmă: ar fi chiar prima iubită a lui Drake.

Kiki ar fi, de fapt, Keisha Chanté, o artistă canadiană, iubita lui Drake pe vremea când erau adolescenţi, în Toronto. Acum, este cântăreaţă de R&B, gazdă de televiziune şi actriţă.

De curând, Drake a fost invitat la emisiunea moderată de Keisha, unde au împărtăşit amintiri de când erau împreună. Rapperul a mărturisit că Chanté a fost una din iubirile sale și că, în trecut, a mai compus versuri despre ea.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Iar melodia inspirată de Chanté - Kiki, do you love me, a creat isterie printre tineri, dar şi vedetele s-au îndrăgostit de melodie. Clipul a fost vizualizat de milioane de ori, iar celebrități precum Kevin Hart, Odell Beckham Jr sau Ciara au acceptat provocarea dansului.

sursa: elitedaily.com

Georgiana Kelemen editor Din 2013, face parte din echipa noastră și este editor de știri pe domeniile de larg interes. De același autor