A murit celebrul actor Burt Reynolds

Burt Reynolds a încetat din viață la vârsta de 82 de ani, la un spital din Florida, unde fusese internat în urma unui atac de cord, transmite CNN.

Reynolds era internat la centrul Jupiter Medical din Florida, potrivit managerului său, Erik Kritzer, relatează Hollywood Reporter.

Reynolds a avut mai multe probleme de sănătate, în ultimii ani. A suferit inclusiv o operație bypass, în 2010, iar în trecut a avut probleme cu drogurile.

Filmele pentru care Burt Reynolds a rămas cunoscut sunt Deliverance, Cannonball Run, Smokey and the Bandit, The Longest Yard.

Georgiana Kelemen editor