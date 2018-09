Teo Trandafir NU a murit. Este doar un alt fake news devenit viral - VIDEO

În luna iunie a apărut informația falsă că Teo Trandafir ar fi murit. Se pare că aceste știri false continuă să circule în mediul virtual, iar vedeta este dispusă să ia măsuri drastice.

Moderatoarea TV a transmis un mesaj foarte clar și a publicat și o înregistrare video pe pagina sa de Facebook.

„Cred ca oamenii care inventează orori în legătură cu alții ar trebui să se gândească la părinții celor despre care scriu. Vă mulțumesc pentru că vă interesați de mine, sunt bine, doar am o rugăminte: dați report tuturor paginilor în care se anunță (din nou) că am murit. Am și eu un suflet și oameni care mă iubesc și care nu merită această tortura periodică!”, a scris prezentatoarea în mediul online.

„Vă asigur că sunt bine și vă mulțumesc foarte mult pentru ajutor”, spune Teo Trandafir într-o înregistrare video.

