Pavel Bartoș nu va mai fi singurul prezentator la Vocea României

Din data de 7 septembrie, mult așteptata emisiune Vocea României va reveni la Pro Tv de la ora 20:30 și odată cu acest eveniment va reveni pe micile ecrane și Irina Fodor, în calitate de coprezentator, alături de haiosul Pavel Bartoș.

Irina, soția lui Răzvan Fodor, va sta alături de susținătorii concurenților în backstage și le va transmite românilor reacțiile acestora și emoțiile prin care vor trece:

“Am strigat de fericire când am primit vestea că fac parte din echipa Vocea României. Nu mă așteptam la vestea asta, așa că surpriza a fost cu atât mai mare. Eu, de când lucrez în televiziune, aproape de fiecare dată când am fost pe scenă sau în fața camerelor, am avut noroc să fiu lângă oameni cu multă experiență în domeniul ăsta, și așa am prins și eu curaj. La fel e și acum: atunci când ești colegă cu Pavel Bartoș, uiți de emoții”.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

sursa: unica.ro