De ce nu a fost prezentă la nunta lui Dragnea jr. mama sa

Valentin Dragnea a explicat de ce mama sa nu a fost prezentă la petrecerea de nuntă care a avut loc duminica trecută la Snagov.

”Aș vrea să fac precizarea că decizia de a nu veni la nuntă i-a aparținut în totalitate, fără a fi influențată de altcineva, poate doar de hărțuirea constantă la care am fost toți supuși încă din momentul în care s-a aflat public despre eveniment. Mai mult, mama mea m-a anunțat, cu câteva zile înainte de eveniment, că nu va participa și atât eu, soția mea, sora mea și tatăl meu am înțeles și am respectat această decizie”, a declarat Valentin Ștefan Dragnea pentru cancan.ro.

Bombonica Prodana a fost doamna Dragnea timp de aproape 28 de ani. Cei doi au divorțat în anul 2015. Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat că soţia l-a părăsit după ce a fost condamnat în primă instanţă la 1 an cu suspendare în dosarul ”Referendumul”.

