Când începe Exatlon 2 și ce vedete participă la concurs

10 Faimosi si 10 Razboinici se arunca intr-o lupta reala, cu miza uriasa, premiul de 100.000 de Euro, dar si aprecierea a milioane de oameni!

In acest sezon intra adevarati campioni, pasionati de sport, oameni pregatiti fizic si psihic, determinati sa ramana pana la final in concurs, pentru a demonstra ca nu au ajuns intamplator in competitie.

Echipa Faimosilor este formata din nume grele ale sportului romanesc si vedete pasionate de sport si viata sanatoasa.

Monica Rosu, dublu medaliata la Jocurile Olimpice de la Atena, Cristina Nedelcu, multipla campioana mondiala la gimnastica aerobica, Yamato Zaharia, multiplu campion mondial la Kempo, Ana Georgescu, campioana internationala la gimnastica ritmica, Silvia Stroescu- campioana olimpica la gimnastica, Cristi Pulhac, fotbalist de top, Mirel Dragan –multiplu campion mondial, european si national la Kempo, Adrian Blidaru, jucator profesionist de baschet, Lili Sandu – cantareata, actrita si preocupata de sport, nutritie, viata sanatoasa, si What’s UP – compozitor, cantaret si producator muzical, si el pasionat de sport, acestia sunt cei 10 Faimosi care vor lupta impotriva celor 10 Razboinici, adversari redutabili, pregatiti si ei pentru marea infruntare de la „Exatlon”.

Premiera noii ediții va avea loc miercuri, 29 august, de la ora 19:30, la Kanal D!

