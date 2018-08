Concert Rod Stewart în București. Intrarea este liberă

Rod Stewart va concerta pentru prima dată după 23 de ani în România, în Piața Constituției din București, încheind seria celor trei evenimente reunite sub titlul de ”Zilele Bucureștiului”.

Concertul lui Rod Stewart va avea loc duminică, pe 23 septembrie, în Piața Constituției.

Accesul este gratuit și se face începând cu ora 17:00. În deschidere va urca pe scenă trupa VUNK.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Rod Stewart a vândut peste 100 de milioane de discuri în întreaga lume. Muzicianul a fost nominalizat de 18 ori la Premiile Grammy și a fost introdus de două ori în Rock and Roll Hall of Fame, atât ca artist solo, cât și ca membru al trupei The Faces.

În anul 2016, acesta a primit titlul onorific de Cavaler din partea Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a pentru contribuțiile sale în muzică și pentru actele caritabile.

sursa: europafm.ro