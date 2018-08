Cine a câștigat MTV Video Music Awards 2018

Cea de-a 35-a gală a MTV Video Music Awards a avut loc la Radio City Music Hall din New York pentru a 12-a oară, după ce evenimentul a fost inaugurat aici, în 1984.

Cântăreaţa americană de origine cubaneză Camila Cabello a fost marea câştigătoare a celei de-a 35-a gale MTV Video Music Awards, care a avut loc luni seară la New York.

Cabello, în vârstă de 21 de ani, a fost recompensată cu cele mai importante trofee: „Video of the Year”, pentru „Havana” (ft. Young Thug), şi „Artist of the Year”. La aceasta din urmă, ea a concurat cu Ariana Grande, Bruno Mars, Cardi B, Drake şi Post Malone.

„Song of the Year” a fost desemnat „rockstar” - Post Malone ft. 21 Savage - pe care artiştii l-au intepretat pe scena galei, înainte ca rapperul Post Malone să se alăture, în final, trupei Aerosmith pentru piesele „Dream On" şi „Toys in the Attic".

Cardi B a fost premiată cu trofeul „Best New Artist”, la categoria „Best Collaboration” (Jennifer Lopez ft. DJ Khaled & Cardi B - „Dinero”) şi „Song of Summer”, cu „I Like It” (feat. Bad Bunny & J Balvin). Premiul categoriei „Best Pop” a revenit Arianei Grande pentru „No Tears Left to Cry”, Nicki Minaj a fost câştigătoarea categoriei „Best Hip-Hop”, pentru „Chun-Li”, J Balvin şi Willy William s-au impus la categoria „Best Latin”, cu „Mi Gente”, iar Avicii ft. Rita Ora au fost câştigătorii „Best Dance”, cu „Lonely Together”.

Imagine Dragons şi „Whatever It Takes” au câştigat trofeul „Best Rock”, în timp ce „This Is America” al lui Childish Gambino a fost desemnat „Video with a Message” şi a fost premiat pentru cea mai bună regie şi cea mai bună coregrafie. La categoriile „Best Cinematography” şi „Best Art Direction” s-a impus videoclipul „Apeshit”, The Carters (Beyonce şi Jay Z). Cele mai bune efecte vizuale au fost desemnate cele din videoclipul „All The Stars” (Kendrick Lamar & SZA), iar cel mai bun montaj a fost al videoclipului „Lemon” (N.E.R.D & Rihanna).

sursa: profm.ro