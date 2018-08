Cine îi ia locul Mihaelei Rădulescu în juriul emisiunii „Românii au talent”

Colaborarea Mihaelei Rădulescu cu Pro TV a început în urmă cu patru ani. De atunci, a fost la masa juriului emisiuni "Românii au talent", alături de Andra, Andi Moisescu şi Bebe Cotimanis, înlocuit apoi de Florin Călinescu, alegând unii din cei mai talentaţi români sosiţi la preselecţii.

„Ştiţi cum e cu momentele alea din viaţă, când trebuie să iei o decizie, oricât de greu ar fi şi oricât de multe şi diverse lucruri ai de cântărit, de analizat. Am trăit un astfel de moment de curând şi am făcut alegerea pe care am considerat-o cea mai oportună pentru mine, asumându-mi, cum mă ştiţi, fiecare detaliu. Nu voi mai putea participa la noul sezon „Românii au talent”, strict din motive personale. Mi-am anunţat acum o săptămână colegii de muncă şi partenerii de contract şi le mulţumesc nu numai pentru înţelegere, dar şi pentru o colaborare profesională de care-mi voi aminti mereu cu mare, mare plăcere. Acum ştiţi şi voi şi vă mulţumesc cu tot dragul vouă, publicul meu şi al acestei emisiuni – pentru voi fac o reverenţă. Şi nu mă plec în faţa voastră doar fizic, ci şi cu inima mea toată, care vă îmbraţişează şi vă aplaudă!”, a scris Mihaela Rădulescu pe pagina ei de Facebook.

Potrivit Paginademedia, Mihai Petre, supranumit „juratul cel rău”, își reia postul unde a mai fost prezent în primele sezoane ale emisiunii.

Mihai Petre a mai făcut parte din juriul acestei emisiuni difuzate de Pro TV, în primele sezoane, alături de Andi Moisescu și Andra. Acesta încă nu a confirmat informația.

În urmă cu patru ani, el a decis să părăsească trustul pentru a face parte din juriul emisiunii „Dansează printre stele” de la Antena 1. În 2017, dansatorul a revenit la Pro TV, pentru show-ul „Uite cine dansează”, unde a stat la masa juriului alături de Florin Călinescu, Gigi Căciuleanu și Andreea Marin, timp de un sezon.

sursa: cancan.ro