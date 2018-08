Prima emisiune "Te vreau lângă mine" prezentată de Andreea Mantea

Noul sezon al emisiunii "Te vreau langa mine" a inceput astazi la Kanal D. Andreea Mantea a pasit emotionata in platou, in fata telespectatorilor. Primita cu aplauze, urale si un buchet de flori, frumoasa Andreea Mantea a fost pe punctul de a izbucni in plans.

"Gata, ca incep sa plang! Gata! Jur ca plang! Va multumesc din tot sufletul. In fiecare zi ne vom vedea de la 1 pana la 3. Sa vedeti ce va fac la pauza ca m-ati emotionat. Nu mai pot! Tremur de emotie. In viata exista schimbari, unele bune, altele rele, important e cum le primim, cum le acceptam. In fiecare zi dinvacanta m-am tot gandit cum o sa fie aici. Am stat pe net ca sa va cunosc mai bine. Am aflat ca sunt si persoane serioase, si persoane care au venit aici doar ca sa apara la TV, nu ca sa isi gaseasca jumatatea. Vreau sa aveti incredere in mine, eu vreau sa va ajut. Luati-va inima in dinti si veniti la emisiune, vreau sa facem treaba impreuna, vreau sa fiu fericita alaturi de voi!

Mie imi plac emisiunile in care e vorba de iubire, in care trebuie sa ne cunoastem viitorii parteneri. Eu sunt foarte draguta pana cand nu mai sunt! Ma bucur ca sunt aici si chiar as vrea sa va vad pe toti fericiti! As vrea sa vorbiti orice cu mine, sa aveti incredere in mine", a spus Andreea Mantea in emisiunea ei de la Kanal D.

sursa: click,ro