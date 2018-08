Cum arată Gloria, fiica Ozanei Barabancea

Ozana Barabancea a slăbit semnificativ și a ajuns la o siluetă de invidiat, însă nici fiica ei nu se lasă mai prejos și demonstrează că are cu ce se mândri. Gloria, în vârstă de 22 de ani, a avut parte de o vacanță de vis pe Coasta de Azur, acolo unde s-a fotografiat în costum de baie și a stârnit admirația prietenilor ei virtuali.

Îmbrăcată într-un costum de baie negru, dintr-o singură piesă, Gloria Barabancea a a publicat câteva imagini din vacanță, pe rețelele de socializare. Gloria a avut parte, recent, de unde concediu de lux pe Coasta de Azur, și a dorit să împărtășească și cu prietenii ei virtuali experianța trăită.

Gloria este pasionată de pian, iar mama ei este foarte mândră de tot ceea ce a realizat. Recent, Gloria a vorbit despre relația pe care o are cu mama ei, Ozana Barabancea. „Aș vrea să fac muzică, dar nu sunt atât de sigură, îmi e greu. Totuși, cred că aș face muzică, sunt la pian. Am avut un accident la deget și nu am mai cântat o perioadă, plângeam în fiecare zi că nu puteam cânta, era oribil. Până la urmă am avut un singur părinte care a stat cu noi, s-a dus să muncească pentru noi, ca să avem ce mânca. Mama e amuzantă, e cea mai bună mamă, putem vorbi orice cu ea. E o mamă bună, se ocupă foarte mult de noi”, declara fiica Ozanei Barabancea, în urmă cu ceva timp, în cadrul emisiunii „Agenția VIP”.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Ozana Barabancea a reușit să slăbească atât de mult încât reușește „să intre” chiar și în rochiile fiicei ei, Gloria. „Aceasta este rochia Gloriei, fiica mea. A fost făcută pentru ea, iar acum încap şi eu în ea. Vreau să-i mulţumesc pe această cale domnului doctor care m-a operat şi să-i transmit că îl iubesc, dar şi antrenorilor mei. Sportul este pentru mine ca aerul pe care îl respir. Am observat că atunci când nu fac mişcare am dureri mari de spate. Mai vreau să slăbesc încă cinci kilograme. Sunt foarte fericită cu noua mea siluetă. Sunt oameni care îmi recunosc vocea şi mă opresc pe stradă să mă felicite că am slăbit”, susținea Ozana, în cadrul aceleiași emisiuni.

sursa: click.ro