Cher lansează un album cu coveruri ABBA

Cher va lansa "Dancing Queen", un album cu coveruri ABBA, pe 28 septembrie, a anunţat joi casa de discuri Warner Bros., citată de Variety.

Cântăreaţa şi actriţa - care a câştigat premii Oscar, Emmy şi Grammy - a fost inspirată să înregistreze albumul de participarea recentă în distribuţia filmului “Mamma Mia! Here We Go Again", potrivit anunţului.

Albumul a fost înregistrat şi produs la Londra şi Los Angeles, împreună cu Mark Taylor, colaborator vechi al lui Cher, care a produs şi celebrul cântec al artistei "Believe".

Miercuri noapte, Cher a lansat un teaser video al primului single de pe album, “Gimme! Gimme! Gimme!".

Piesele incluse pe album sunt: "Dancing Queen", "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)", "The Name Of The Game", "SOS", "Waterloo", "Mamma Mia", "Chiquitita", "Fernando", "The Winner Takes It All", "One Of Us".

